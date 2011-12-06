В НУ-НС считают, что «объединенная оппозиция» в Украине уже есть

Лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО заявляет, что в новом составе парламента будет создано демократическое большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, для нынешней власти это означает «полный крах».

Он отметил, что существует «понимание между абсолютным большинством оппозиционных сил, идет работа по определению общих кандидатов на мажоритарные округа, мы наработали платформу для совместных действий оппозиции». «Сделаем все для недопущения фальсификаций», - заверил Н.МАРТЫНЕНКО.

Он подчеркнул, что объединенная оппозиция «уже совместно работает над будущей победой на парламентских выборах».

По словам лидера фракции НУ-НС, «с первого дня власть не только работает на самоуничтожение, но тянет в бездну всю страну».

«Ограблены пенсионеры и льготники, пытаются силой разогнать акции протеста, убивая при этом немощных и пожилых людей, экономика на точке замерзания, процветает повальная коррупция», «точечные задержания продажных высокопоставленных должностных лиц, которые не хотели делиться, лишь подчеркивают ее масштаб», - заявил Н.МАРТЫНЕНКО.

По его словам, массовые акции протеста, которые проходят в Украине, - «это не всплески на воде, а признаки бури». «Те, кто голосовал за нынешнюю власть, сейчас проклинают свой выбор», - убежден он.

Н.МАРТЫНЕНКО призвал руководство государства: «Остановитесь, пока социальный взрыв не разнес страну».