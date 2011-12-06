Выставка-ярмарка «Зима 2011»
С 8 по 11 декабря в Международном выставочном центре (Киев, Броварской проспект, 15, 1-й павильон) пройдет выставка-ярмарка «Зима 2011».
Широкий ассортимент представленных товаров порадует посетителей своим разнообразием:
верхняя мужская и женская одежда (пальто, плащи, шубы, дубленки, кожаные куртки);
сезонная обувь,
недорогие мужские и женские классические костюмы;
детская одежда;
детская войлочная обувь;
кожгалантерея (сумки, ремни, перчатки и т.д.),
головные уборы;
трикотаж;
постельное белье, домашний текстиль;
парфюмерия;
косметика;
бижутерия,
зонты и многое другое.
Особой популярностью у покупателей пользуется недорогой детский трикотаж, а также женская трикотажная одежда больших размеров от украинских производителей.
На выставке-ярмарке можно подобрать обнову для каждого члена семьи.
Время работы - с 11.00 до 19.00. Вход свободный.
Дополнительная информация по тел. (044) 246-67-67 и на сайте Выставочной компании «Выбор».