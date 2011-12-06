С 8 по 11 декабря в Международном выставочном центре (Киев, Броварской проспект, 15, 1-й павильон) пройдет выставка-ярмарка «Зима 2011».

Широкий ассортимент представленных товаров порадует посетителей своим разнообразием:

верхняя мужская и женская одежда (пальто, плащи, шубы, дубленки, кожаные куртки);

сезонная обувь,

недорогие мужские и женские классические костюмы;

детская одежда;

детская войлочная обувь;

кожгалантерея (сумки, ремни, перчатки и т.д.),

головные уборы;

трикотаж;

постельное белье, домашний текстиль;

парфюмерия;

косметика;

бижутерия,

зонты и многое другое.

Особой популярностью у покупателей пользуется недорогой детский трикотаж, а также женская трикотажная одежда больших размеров от украинских производителей.

На выставке-ярмарке можно подобрать обнову для каждого члена семьи.

Время работы - с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Дополнительная информация по тел. (044) 246-67-67 и на сайте Выставочной компании «Выбор».