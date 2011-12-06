Турчинов намекнул, что делать нечего: все «новые лица» - со старыми ушами

Первым номером в избирательном списке партии «Батькивщина» должна быть Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом в интервью ЛIГАБiзнесIнформ заявил заместитель председателя «Батькивщины» Александр ТУРЧИНОВ.

«Первым номером должна быть Ю.ТИМОШЕНКО. Последние заявления западных стран касаются не только возвращения незаконно отобранной у нее свободы, но и возвращения ей права заниматься политикой. Так что, я думаю, именно Юлия Владимировна пойдет под номером один», - заявил политик.

Отвечая на вопрос, будут ли в списке новые лица, А.ТУРЧИНОВ отметил, что брать в список человека, у которого нет опыта политической борьбы, неоправданно.

«Когда, например, Сергей ТИГИПКО или Виктор ЮЩЕНКО пошли на выборы, все почему-то решили, что это новые лица. Хотя они имели опыт работы в правительствах, в Нацбанке. Сергей также был начальником штаба ЯНУКОВИЧА, о чем все забыли», - отметил БЮТовец.

«Зачастую, когда кто-то рассказывает о новом лице, оказывается, что просто на лица у нас короткая память. Оказывается, что у этого нового лица старые уши и до боли знакомый длинный нос. Если вы хотите, чтобы были совершенно новые лица - берите детей из детсада», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

При этом он согласился, «что должно быть обновление команды. И в этом нам помогут партии-союзники».