Томенко заявляет, что с 10 утра идет допрос Тимошенко

Сегодня с 10 часов утра проходит очередной допрос экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с парламентской трибуны заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

«Как стало известно, сегодня в 10 часов над больной Ю.ТИМОШЕНКО снова проводят допрос для того, чтобы открыть новое дело 15-летней давности», - сказал Н.ТОМЕНКО. Он отметил, что власть, с одной стороны, говорит о том, что будет обеспечивать европейские условия медицинского обследования, а с другой стороны - «таскает ее (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) на допрос».