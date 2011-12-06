Костусев рассказал, что у него был отек Квинке

Состояние госпитализированного мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА не является тяжелым и вскоре он может быть выписан из клиники.

Об этом сообщили УНИАН источники в одесской частной клинике «Инто-Сана», где находится А.КОСТУСЕВ.

Вчера во второй половине дня А.КОСТУСЕВ пообщался с журналистами некоторых телекомпаний, уточнив, что попал в клинику ночью 5 декабря с гипертоническим кризом после принятия медпрепаратов, вызвавших сильную аллергическую реакцию.

По его словам, вначале «поднялось давление, началось сильное сердцебиение, боли в области сердца, была проведена серьезная терапия, которая включала в себя капельницы и другое, но, видимо, это дало аллергическую реакцию, отек Квинке…».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе городской голова Одессы А.КОСТУСЕВ, по сведениям из окружения мэра, подал в отставку.

Председатель Одесской облгосадминистрации и лидер областной организации Партии регионов Эдуард МАТВИЙЧУК отказался подтвердить либо опровергнуть сообщение об отставке мэра Одессы.

Между тем, народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ подтвердил в интервью "Комсомольской правде", что А.КОСТУСЕВ слагает полномочия мэра Одессы. «Никаких слухов нет: КОСТУСЕВУ предложили занять новую должность, и он согласился, - заявил С.КИВАЛОВ. - При этом не думайте, что его кто-то заставлял или приказывал, он сам сделал свой выбор». По данным ряда СМИ, А.КОСТУСЕВ возглавит Государственную инспекцию по защите прав потребителей.

3 декабря руководитель Управления информации горсовета Анна ОСИПЧУК подтвердила, что «А.КОСТУСЕВ действительно ушел в отставку. Все официальные комментарии будут не раньше понедельника». Однако позже она заявила, что в управлении об этом нет официальной информации.

5 декабря из источников в Администрации Президента стало известно, что к А.КОСТУСЕВУ имеются претензии: якобы в его работе «стало больше минусов, чем плюсов», а это недопустимо, поскольку Одесса является одним из базовых регионов, обеспечивающих электоральную поддержку Партии регионов, сказал, в частности, собеседник газеты «КоммерсантЪ-Украина». Также он отметил, что, "кроме Сергея КИВАЛОВА, у нас пока нет другого кандидата на пост мэра Одессы".