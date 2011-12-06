Оппозиции понадобился перерыв

По требованию фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС объявлен перерыв в заседании Верховной Рады до 11.05.

Как передает корреспондент УНИАН, в это время состоится заседание лидеров фракций у председателя ВР Владимира ЛИТВИНА.

Перед объявлением перерыва, выступая от оппозиции, заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО заметил, что оппозиция требует привести действующее законодательство в соответствие с требованиями резолюции Европарламента.

В частности, по его словам, это касается необходимости внесения в ст. 364 и 365 Уголовного кодекса Украины и приведения к нормам европейского законодательства статей, которые касаются политического преследования оппозиции.

Кроме того, отметил Н.ТОМЕНКО, необходимо обеспечить прозрачный судебный процесс над представителями оппозиции, а также обеспечить участие Юлии ТИМОШЕНКО в выборах в парламент в 2012 году.

«Кроме того, мы требуем, чтобы власть дала возможность провести международную медицинскую экспертизу и надлежащее лечение ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО, ИВАЩЕНКО… Мы требуем от Президента прекратить убийство политических оппонентов», - сказал вице-спикер.