БЮТ заблокировал трибуну и президиум парламента
10:51, 06 декабря 2011Политика
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Повесили плакат: «Янукович, не убивай Юлю»
Фракция "БЮТ-Батьківщина" заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в дверях, ведущих в президиум, сложены кресла.
В президиуме парламента размещен плакат: «Янукович, не убивай Юлю».
Как сообщал УНИАН, по требованию фракций НУ-НС и "БЮТ-Батьківщина" в заседании парламента был объявлен получасовой перерыв (до 11.05) для консультаций лидеров фракций у председателя ВР. Именно во время перерыва и началось блокирование.
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