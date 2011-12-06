БЮТ заблокировал трибуну и президиум парламента

Фракция "БЮТ-Батьківщина" заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в дверях, ведущих в президиум, сложены кресла.

В президиуме парламента размещен плакат: «Янукович, не убивай Юлю».

Как сообщал УНИАН, по требованию фракций НУ-НС и "БЮТ-Батьківщина" в заседании парламента был объявлен получасовой перерыв (до 11.05) для консультаций лидеров фракций у председателя ВР. Именно во время перерыва и началось блокирование.