Наливайченко едет на конгресс ЕНП

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО по приглашению председателя Европейской народной партии Вилфрида МАРТЕНСА примет участие в 20-м ежегодном конгрессе ЕНП, который состоится в Марселе 7-8 декабря.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии и напомнили, что «Наша Украина» с 2005 года имеет статус наблюдателя в Европейской народной партии.

Во время конгресса В.НАЛИВАЙЧЕНКО приобщится к обсуждению актуальных политических вопросов Европы, а также проведет ряд двусторонних встреч с ключевыми политиками стран Европейского Союза и стран-партнеров.

ЕНП является крупнейшей и самой влиятельной политической силой на Европейском континенте. В ее состав входят 74 партии из 39 стран, 17 глав стран - членов ЕС и 6 глав государств, которые не являются членами ЕС, 13 членов Еврокомиссии. Партия имеет наибольшую фракцию в Европарламенте.

В ряды ЕНП, в частности, входят канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франции Николя САРКОЗИ, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, Президент Европейского совета Герман ван РОМПЕЙ и Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК.