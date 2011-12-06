Рейтинг украинского журнала Hallmarker стал самым объективным в мире

Проект украинского англоязычного журнала Hallmarker получил премию «PURE MEDIA 2011», которая вручается самым объективным изданиям в мире.

Об этом сообщается на сайте Международного Медиа Института(World Media Institute).

Эксперты Международного Медиа Института на базе постоянного мониторинга более семи тысяч печатных и электронных СМИ планеты назвали победителей первой премии «PURE MEDIA 2011». В номинации «лучший редакционный проект» победил рейтинг 77 самых влиятельных людей планеты, опубликованный в конце сентября украинским журналом Hallmarker. Эксперты отметили, что впервые глобальный рейтинг влиятельности составлен без «поправок на страну издания журнала», когда в американских проектах доминировали граждане США, а в других версиях было неоправданно большое количество представителей страны происхождения СМИ.

Лауреатами «PURE MEDIA 2011» стали:

Ежедневная газета: Dagens Nyheter (Швеция);

Он-лайн издание: The Times of India (Индия);

Еженедельная газета: The Prague Post (Чехия);

Еженедельный журнал: The Economist (Великобритания);

Ежемесячный журнал: Entrepreneur (США);

Журналист: Ник ДЭВИС (The Guardian, Великобритания).

Редакционный проект: 77 самых влиятельных персон планеты (Hallmarker, Украина);

Государственная политика в сфере СМИ: Швеция.

Один из совладельцев журнала Hallmarker Иван ЩУРКО в комментарии УНИАН сказал, что любая награда - это приятно, но не является целью деятельности СМИ. «Мы уже предоставили русскоязычный вариант рейтинга в свободный Интернет-доступ. Также поступим и с первым нашим рейтингом 77 самых влиятельных украинцев, который будет опубликован 19 декабря. Наша цель - доказать стране возможность независимого рейтингования», - заявил И.ЩУРКО.

Справка УНИАН. World Media Institute – международная общественная организация со штаб-квартирой в Эдинбурге. Цель организации - помощь независимым СМИ и журналистам по всему миру, юридическая и консультационная поддержка в их взаимоотношениях с государством, инвесторами, редакциями.

Украинский рейтинг 2011 года 77 самых влиятельных людей планеты Hallmarker опубликовал в конце сентября. Первое место редакцией было отдано канцлеру Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ, второе – лидеру КНР ХУ Дзиньтао, третье – аргентинскому футболисту «Барселоны» Лионелю МЕССИ.