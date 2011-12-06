"Свобода" требует референдума о земле

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА требует от властей провести всеукраинский референдум для выяснения мнения граждан Украины по поводу продажи земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», соответствующее заявление он озвучил во время заседания Консультативного совета по вопросам местного самоуправления при Председателе Верховной Рады Украины 2 декабря.

А.КАЙДА также выразил принципиальную позицию «свободовцев», которые возглавляют Ивано-Франковский, Львовский и Тернопольский областные советы, о недопустимости торговли землями сельскохозяйственного назначения. В то же время он выразил убеждение, что мораторий на продажу земли должен быть продлен.

«Если будет принят закон о торговле украинской землей, которая обильно полита кровью наших предков, для украинского села и украинской нации в целом это станет окончательным приговором. Однако ни власть, ни потенциальные перекупщики от этого не выиграют. Ведь голодный украинец, которого лишили жизненного пространства и работы на своей земле, возьмет вилы, как это недавно было в Донецке, и ими сметет этот преступный режим», – предостерег А.КАЙДА.

Он также отметил, что три областных совета, которые возглавляют представители ВО «Свобода», уже обращались в центральные органы власти с требованием снять с рассмотрения закон о рынке земли.

Также ВО «Свобода» провело два этапа собраний граждан по подготовке к проведению всеукраинского референдума о запрете торговли землей сельскохозяйственного назначения, однако Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать эту инициативу».