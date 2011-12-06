Томенко: без Евросоюза реорганизация «Нафтогаза» невозможна

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что реорганизация НАК «Нафтогаз Украины» не возможна без участия Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По его словам, оппозиция обеспокоена газовыми переговорами между Украиной и Россией, поскольку точно никто не знает, что именно происходит.

Н.ТОМЕНКО отметил, что Украина является подписантом Европейской энергетической хартии и поэтому должна осуществлять реорганизацию «Нафтогаза» и газотранспортной системы исключительно на принципах европейского законодательства.

«Не могут Украина и Россия сегодня самостоятельно подписать соглашение, которое бы предусматривало реорганизацию НАК «Нафтогаз» или ГТС без европейских партнеров», - добавил он.