Адвокат Мельниченко не исключает, что дело Кучмы могут закрыть

Адвокат экс-майора Управления Государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО не исключает, что 7 декабря Печерский районный суд столицы отменит постановление о возбуждении уголовного дела против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Об этом Н.НЕДИЛЬКО сообщил УНИАН, комментируя тот факт, что Печерский суд принял в производство соответствующую жалобу адвокатов Л.КУЧМЫ и назначил ее к рассмотрению.

«В соответствии с полученным адвокатом МЕЛЬНИЧЕНКО Павлом СЫЧЕВЫМ вызовом, 7 декабря в 14.00 Печерский районный суд начнет рассмотрение жалобы адвокатов КУЧМЫ. По моему мнению, это свидетельствует о том, что жалоба будет удовлетворена. То есть, постановление первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА о возбуждении в отношении КУЧМЫ Леонида Данииловича уголовного дела будет отменено, а жалоба, таким образом, удовлетворена", - сказал Н.НЕДИЛЬКО.

При этом он еще раз напомнил, что в соответствии с разъяснениями пленума Верховного Суда Украины, жалобы на постановления о возбуждении уголовных дел могут рассматриваться судами исключительно до момента официального завершения досудебного следствия и передачи материалов для ознакомления обвиняемому лицу и его адвокатам. "Следовательно, - отметил Н.НЕДИЛЬКО, - суд не имел права открывать производство по жалобе КУЧМЫ».

Также адвокат отметил, что вместе с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, П.СЫЧЕВЫМ, авторами жалобы в суд вызывается экс-председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ. Впрочем, Н.НЕДИЛЬКО сомневается в том, что последний явится на заседание, поскольку в повестке он назван как МОРОЗОВ А.А. Кроме того, по словам Н.НЕДИЛЬКО, адрес А.МОРОЗА - переулок Виноградный, указан неверно, потому что тот там давно уже не проживает.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование этого дела.

2 сентября генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что ведомство имеет право сократить для Л.КУЧМЫ ознакомительный период с уголовным делом и направить дело в суд.

16 ноября адвокаты экс-президента Украины Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский районный суд Киева по поводу отмены постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его беспочвенностью.

В соответствии с сообщением пресс-службы Л.КУЧМЫ, уголовное преследование экс-президента основывается «на показаниях и фальсифицированных «записях» экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, который в настоящее время, избегая уголовной ответственности за совершение преступлений против Украины, скрывается от следствия за рубежом».