Инвесторы реанимировали молочный комплекс на Киевщине

В Володарском районе Киевской области благодаря инвесторам из Нидерландов возобновлена работа молочного комплекса, который не работал более 15 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, председатель КОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК принял участие в торжествах по случаю открытия новых современных доилень коров в молочном комплексе.

В сообщении отмечается, что после продолжительного периода упадка частное сельскохозяйственное предприятие «Агрофирма Разволожье» набрало новых оборотов с приходом инвесторов из Нидерландов.

В частности, на ферме содержится 700 коров, в следующем году планируется нарастить поголовье до 2 тысяч. Новые современные доильни могут одновременно обслуживать до 150 коров и получать до 10 тонн молока в сутки.

«Мне приятно, что инвесторы верят в развитие Киевской области и вкладывают свои средства в агропромышленный комплекс. Не зря нашему государству пророчили будущее лидера в сельском хозяйстве, ведь у нас для этого есть все условия», - отметил на открытии доилень А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, будущее Киевской области зависит от подобных выгодных инвестиционных проектов. Губернатор также сообщил, что в ближайшее время в области будет работать новая целевая программа развития семейного фермерства: маленькие фермерские хозяйства по содержанию 5-10 коров. «И мы должны обеспечить все условия для их успешного функционирования», - сказал он.

Также А.ПРИСЯЖНЮК обсудил с инвесторами возможности реализации инвестиционных проектов в других районах Киевской области.