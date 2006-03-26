Губернатор Волыни не проголосовал из-за отсутствия в списке избирателей
20:40, 26 марта 2006Политика
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Помощницу председателя ОДА неделю тому назад заверили, что в списках Бондарь есть
Председатель Волынской областной государственной администрации Владимир БОНДАРЬ не имел возможности сегодня проголосовать из-за отсутствия в списке избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила координатор пресс-клуба «Реформ» в Луцке Богдана СТЕЛЬМАХ со ссылкой на помощницу председателя Волынской облгосадминистрации Валентину ЧЕРНЫШ.
По словам Б.СТЕЛЬМАХ, на этой неделе В.ЧЕРНЫШ узнавала, есть ли В.БОНДАРЬ в списках избирателей, и ее заверили, что он есть.
Однако когда сегодня губернатор Волыни пришел на участок, оказалось, что его фамилия отсутствует, сказала Б.СТЕЛЬМАХ.
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