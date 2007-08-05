ЦИК получил от Тимошенко документы о проведении всеукраинского референдума

Один из заместителей лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что в Центральную избирательную комиссию переданы документы почти 100 инициативных групп о проведении всеукраинского референдума по концепции новой редакции Конституции Украины.

Как сообщает пресс-служба БЮТ, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в интервью журналистам в воскресенье после завершения межпартийного съезда БЮТ .

«Документы были переданы в ЦИК в пятницу, 3 августа, и в соответствии с законом Центризбирком должен принять соответствующее решение на протяжении 10 дней после поступления документов”, - отметил он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, во всех регионах Украины состоялись собрания в поддержку референдума, «но в некоторых регионах местная власть блокирует рассмотрение данных документов».

При этом он напомнил, что, в соответствии с законом, местные советы принимают документы о проведении собраний и создании инициативных групп, а потом передают их в ЦИК. Центризбирком, в свою очередь, должен утвердить форму подписного листа для сбора подписей в поддержку референдума, после чего инициативные группы могут приступить к сбору подписей.

«Я понимаю, что Центральная избирательная комиссия сейчас загружена работой, но я надеюсь, что она выполнит свои обязанности», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он выразил убеждение, что в случае выполнения местными советами и Центризбиркомом требований закона Блок Юлии ТИМОШЕНКО на протяжении месяца сможет собрать свыше 3 млн. подписей.

«И в таком случае в конце сентября можно выходить на этот опрос (всеукраинский референдум – УНИАН), очень удобно объединив его с выборами», - отметил А.ТУРЧИНОВ.