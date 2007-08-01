Политсовет НСНУ не включил Порошенко в кандидаты в народные депутаты

Политический совет партии «Народный союз «Наша Украина» не включил в список кандидатов в народные депутаты Петра ПОРОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сказал лидер НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО после заседания политсовета партии.

«В исчерпывающем списке кандидатов в народные депутаты от партии «Наша Украина», который будет предложен межпартийному съезду 7 августа и который утвердит блок «Наша Украина – Народная самооборона» фамилии ПОРОШЕНКО Петра Алексеевича нет», - сказал он.