Литвин хочет урезать депутатам обеденный перерыв

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин предложит депутатам работать вечерами и сократить обеденный перерыв.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Рада" в пятницу, сообщает Укрправда.

"Осталось еще, согласно плану работы, три пленарных недели. Кое-кто высказывает идею дополнительно провести заседания. Я всегда стою на том: для чего и во что?", - заявил он.

"Я буду предлагать на согласительном совете и во время пленарных заседаний на следующей неделе, чтобы вопросы, которые определены на тот или иной день, мы рассматривали, проводя заседание до завершения рассмотрения вопросов определенных на день", - уточнил спикер.

"Возможно даже сократив перерыв, который у нас с 14 до 16 часов, на один час. Это правильная постановка вопроса", - уточнил Литвин.

Он также рассказал, что сейчас "в Верховной Раде зарегистрировано около тысячи законопроектов, из них где-то более 350 подготовлены для рассмотрения".

"При лучших обстоятельствах в течение недели мы можем рассмотреть 60-70 вопросов. Но если вопрос чувствительный, то они могут занять полдня, или целый день", - отметил спикер.