Азаров говорит, что журналисты ему не мешают

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что у журналистов избирательный интерес к деятельности правительства.

Такое мнение Н.АЗАРОВ высказал сегодня во время общения с пользователями интернета на своей страничке в социальной сети Facebook, отвечая на вопрос, не мешает ли присутствие журналистов сосредотачиваться на работе.

"В СМИ попадает в лучшем случае одна сотая от того, что реально делается правительством. Ну, например: в день проводится значительное количество совещаний, встреч, оперативных встреч с министрами, руководителями областей, предприятий, департаментов, принимаются десятки решений, рассматриваются сотни вопросов, и никакие СМИ при этом не присутствуют. Естественно, эта деятельность не освещается ни в прессе, ни в других СМИ. Поэтому у вас не совсем корректное представление о работе правительства", - написал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, в Украине деятельность правительства освещается примерно так же, как и в других странах. "Мы много делаем для того, чтобы наша деятельность была публичной, т.е. открытой. А присутствие журналистов на мероприятиях, как правило, ограничивается в начале сообщением о теме того или иного мероприятия. И они редко присутствуют на самом обсуждении вопросов. Их присутствие нам не мешает, но вряд ли это будет для них самих интересно", - считает глава правительства.