Госказначейство не проводило платежи по закупке МВД джакузи

Государственная казначейская служба Украины не проводила платежи по закупке для Министерства внутренних дел джакузи и массажных ванн.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель Госказначейства Сергей ХАРЧЕНКО.

«Никаких проплат мы не проводили (на приобретение вышеуказанных товаров - УНИАН)», - сказал С.ХАРЧЕНКО.

При этом он отметил, что, возможно, речь идет о закупке оборудования для 14-ти реабилитационных центров, которые есть в структуре МВД.

С.ХАРЧЕНКО также подтвердил сегодняшнее заявление премьер-министра о том, что Госказначейство не пропускает платежей на покупку дорогих автомобилей.

Ранее СМИ сообщали, что МВД заключило соглашения на покупку медицинского оборудования на общую сумму 2,63 млн. грн., в частности: подводные души-массажи по 100 тыс. грн., жемчужные ванны по 50 тыс. грн., ванная для подводного душа-массажа с гидромассажной системой за 170 тыс. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге пообещал «с этой ситуацией разобраться».

Премьер также уверил в том, что за полтора года работы ныне действующего Кабинета министров ни один государственный орган не купил дорогой автомобиль, несмотря на периодически появляющуюся информацию об этом.

«Есть жесткая политика, казначейство не пропускает никаких расходов. Да, кто-то что-то хочет приобрести. Где-то там пытаются это сделать», - резюмировал Н.АЗАРОВ.