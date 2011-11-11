Попов предлагает Януковичу расширить полномочия КГГА

Киев просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА поддержать разработанный городом совместно с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства проект изменений в действующее законодательство, которые учитывают особенности Киева как столицы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом заявил председатель КГГА Александр ПОПОВ по итогам заседания Общественного гуманитарного совета под председательством Президента.

По словам председателя КГГА, в рамках существующих полномочий городская госадминистрация проводит активную работу по сохранению исторического вида города, прекращения незаконных действий застройщиков. Однако действующее законодательство фактически отстраняет городскую власть от участия в процессах строительства, что ограничивает возможности предупреждать такие действия.

Подготовленные изменения касаются урегулирования особенностей выдачи технических условий, отчислений на развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, а также участия в согласовании проектной документации и введении в эксплуатацию объектов на территории города.

По убеждению А.ПОПОВА, принятие этого пакета решений предоставит городской власти и общине столицы достаточные рычаги для эффективной защиты интересов Киева.