НУ: Власть сделала ощутимый крен в сторону России

Власть сделала ощутимый крен в сторону России, заявил председатель центрального исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по его словам, несмотря на заявления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о неизменности европейского курса Украины, власть своими реальными действиями демонстрирует отказ от курса на евроинтеграцию и ощутимый внешнеполитический крен в сторону России.

С.БОНДАРЧУК отметил, что соглашение, которое передано в Верховную Раду для ратификации о якобы зоне свободной торговли в рамках СНГ, является воссозданием московских деклараций предыдущих лет и не решает ключевых вопросов для украинской экономики.

«Соглашение, под которым стоит подпись премьер-министра АЗАРОВА, не создает условий для свободной торговли энергоносителями, не открывает новые рынки для украинских аграриев или металлургов. Следовательно, господин АЗАРОВ привез для украинской экономики совковый плацкартный билет в Таможенный союз с наднациональными полномочиями в Москве», - сказал С.БОНДАРЧУК.

По его словам, пока за пределами беспошлинной торговли остаются такие важные для Украины товары, как нефть, газ и сахар, говорить о взаимовыгодной и равноправной торговле с Россией не приходится.

«Еще одним шагом к увеличению зависимости от России стал перевод расчетов за газ в валюту РФ. Такой шаг ставит Украину в прямую зависимость от постоянных колебаний кредитно-валютных курсов нестабильной российской валюты», - отметил С.БОНДАРЧУК.

«К тому же, не имея российских рублей в достаточном количестве, Украина вынуждена будет покупать их, тратя собственные золотовалютные резервы, или брать невыгодные кредиты у той же России, которая дополнительно увеличит нашу долговую зависимость от этого государства», - считает он.

По убеждению С.БОНДАРЧУКА, на этом фоне, а также с учетом слияния авиапромов России и Украины, продления базирования Черноморского флота РФ и других ощутимых уступок в сторону России, все европейские потуги нынешней власти выглядят пустыми. «Опыт показывает, что недальновидная политика уступок России ведет Украину в тупик», - считает он.

По мнению С.БОНДАРЧУКА, запуск Россией «Северного потока» в обход Украины и успехи европейских стран в вопросе уменьшения цены на российский газ через судебные процессы должны были бы научить нынешнее украинское руководство, как в действительности нужно отстаивать национальные интересы.