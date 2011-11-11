Табачник и Азаров хотят вернуть русский язык в детсады?

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О дошкольном образовании”.

Этот законопроект разработан Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины, которое возглавляет Дмитрий ТАБАЧНИК.

Действующий закон предлагается дополнить нормой о том, что родители могут свободно выбирать язык воспитания их ребенка в дошкольном заведении.

Законопроектом предусмотрено, что язык (языки) в дошкольном образовании определяется в соответствии с Конституцией Украины и законами о языках. “Для удовлетворения национальных, культурно-образовательных и языковых потребностей граждан могут создаваться дошкольные учебные заведения, в которых воспитание детей осуществляется на их национальном или другом языках. Право выбора языка воспитания предоставляется родителям”, говорится в документе.

Кроме того, планируется, что в случае необходимости в дошкольных учебных заведениях могут создаваться отдельные группы, в которых воспитание осуществляется на другом языке, чем в заведении в целом.

Также предусмотрено, что для удовлетворения образовательных, социальных потребностей граждан в дошкольных учебных заведениях для организации ранней коррекционной работы могут создаваться инклюзивные группы.

Законопроектом, кроме того, предусматривается возрастная периодизация: младенцы (до 1 года); ранний возраст (от 1 до 3 лет); дошкольный возраст (от 3 до 6 (7) лет); младший дошкольный (от 3 до 4 лет); средний дошкольный (от 4 до 5 лет); старший дошкольный (от 5 до 6 (7) лет).