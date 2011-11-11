Квасневский не советует Украине играть в «российскую рулетку» с ЕС

Бывший Президент Польши, специальный представитель польского президентства в Совете Евросоюза Александр КВАСНЕВСКИЙ считает, что украинская власть не должна играть с ЕС в "русскую рулетку" относительно дела экс-премьер-министра, лидера оппозиционной партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом А.КВАСНЕВСКИЙ сказал на пресс-конференции в Варшаве в четверг, комментируя промедление украинской власти с решением вопроса относительно приговоренной к семи годам заключения Ю.ТИМОШЕНКО за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Отвечая на вопрос УНИАН, А.КВАСНЕВСКИЙ назвал две возможные причины промедления с принятием закона о декриминализации преступлений, по которым была осуждена Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что оба этих фактора вредят имиджу Украины.

Экс-президент Польши допустил, что украинский парламент не принял изменения в статьи Уголовного кодекса, по которым осуждена экс-премьер, из-за сильного сопротивления части людей из ближайшего окружения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Если Президент ЯНУКОВИЧ настолько ограничен своим ближайшим окружением, то это нехорошо, потому что, по моему мнению, ставка очень высока, и касается ключевого дела, которое плохо было бы потерять", - сказал А.КВАСНЕВСКИЙ.

Он также не исключил, что украинская власть хочет затянуть с решением "дела ТИМОШЕНКО" до запланированного на декабрь саммита Украина-ЕС в надежде на то, что Евросоюз все равно парафирует соглашение об ассоциации с Украиной.

"Может, есть убеждение, что если выдержать нервно ЕС, то в итоге они сдадутся... Если украинская власть думает, что можно в этой своеобразной "русской рулетке" дождаться до самого конца, то может оказаться, что это, однако, завершится неудачей”, - сказал А.КВАСНЕВСКИЙ.

Экс-президент Польши также отметил, что в Евросоюзе сейчас есть много других важных проблем, которые ему нужно решить, в частности, и долговые трудности некоторых государств еврозоны.

"Украинские лидеры должны понять, что это очень деликатный момент, это не то время, когда можно сказать, что все живут проблемами Украины и будут сосредоточиваться на том, что с ними делать. Если окажется, что ЕС продемонстрировал более крепкие нервы, и не подписывает соглашение об ассоциации, то прошу мне поверить, что не знаю, когда можно будет вернуться к этой теме", - сказал А.КВАСНЕВСКИЙ.

Он допустил, что в таком случае ЕС, по меньшей мере, в ближайшие два года не вернется к теме подписания соглашения об ассоциации с Украиной.

Вместе с тем А.КВАСНЕВСКИЙ отметил, что решение "дела ТИМОШЕНКО" позволит парафировать соглашение об ассоциации, которым также предусмотрено создание углубленной зоны свободной торговли, на декабрьском саммите Украина-ЕС.

„Альтернативный вариант - госпожа Юлия ТИМОШЕНКО остается в тюрьме, дела развиваются в своем темпе, а это соглашение «кладут на полочку», и не знаем, когда к нему вернемся”, - сказал он.

Бывший Президент Польши также считает, что ЕС не согласится парафировать соглашение об ассоциации Украины с ЕС в декабре лишь при условии декриминализации статей Уголовного кодекса, по которым осуждена Ю.ТИМОШЕНКО.

„Но, на мой взгляд, вместе с этим должен быть какой-то важный жест относительно самой ТИМОШЕНКО”, - добавил он, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН.