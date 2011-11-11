В лондонской галерее выставили работы украинской художницы

7 ноября в столице Великобритании открылась выставка украинской художницы Галины МОСКВИТИНОЙ, уже получившей признание в мировом арт-сообществе. Как говорится в сообщении пресс-службы художницы, лондонская выставка продолжает мировое турне «светангов” «Кодекс Света» Г.МОСКВИТИНОЙ, организованное частным фондом Arcane Art.

Выставка проходит в галерее Hay Hill, входящей в пятерку лучших арт-галерей Лондона. Здесь, в частности, выставлена картина "Луч творения", которая по окончанию выставки будет представлена на зимних торгах аукционного дома MacDougall`s.

Эксперты отмечают, что «мастерство художницы объединяет глубокие идеи метафизического уровня с ее уникальным стилем живописи».

По словам художницы, ее картины далеки от «эпатажа, модного сейчас в искусстве». «Мои картины не вторгаются в пространство зрителя в агрессивной манере, - отметила она. - В их присутствии в тишине собственной души зритель может ощутить свой собственный свет».

Как сообщалось, мировое турне работ Г.МОСКВИТИНОЙ стартовало в начале осени в Тель-Авиве, далее выставка посетила Милан. В декабре картины приедут в Киев, а весной 2012 года – в Нью-Йорк.