Литвин считает, что в Крыму Могилеву придется переломить себя

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что новому председателю Совета министров Крыма Анатолию МОГИЛЕВУ придется находить общий язык с крымчанами и работать исключительно с помощью диалога.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в комментарии журналистам в Санкт-Петербурге.

«Руководителю крымского правительства в значительной мере придется переломить себя, потому что нужно будет говорить не командами, а вести диалог», - сказал В.ЛИТВИН.

Кроме того, подчеркнул он, необходимо будет находить людей, которые бы работали над решением крымских проблем.

«Главное, чтобы была эффективно действующая команда», - сказал председатель ВР.

По убеждению В.ЛИТВИНА, на А.МОГИЛЕВЕ лежит большая ответственность, поскольку Кроме является по сути государством в государстве.

Вместе с тем он отметил, что нынешний премьер Крыму должен воспользоваться теми возможностями, которые были у его предшественника Василия Джарты.

Также председатель ВР раскритиковал позицию тех политиков, которые выступают лишь с негативными заявлениями относительно последних кадровых назначений. По его словам, сначала нужно вносить свои конструктивные предложения, а затем выступать с критикой.