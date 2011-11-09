В центре Киева пройдет шоу ножей «Стальная Грань»

19-20 ноября 2011 года в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Украины состоится праздник холодной красоты - Международное ножевое шоу «Стальная грань».

Музейные экспозиции, авторские работы, современные клинковые изделия и огромное количество интересных мероприятий, которые будут проходить буквально каждую минуту, порадуют даже самых искушенных ценителей и знатоков.

В рамках шоу будет работать комиссия Национального проекта Книга рекордов Украины (аккредитованный партнер Книги рекордов Гиннеса). Рекорд по метанию ножей планируют установить Сергей и Наталия ШАДРИНЫ.

Кроме этого, посетители смогут увидеть японское фехтование, сабельные бои, выступление воспитанников Федерации ушу/гунфу и цигун Украины, яркие танцы в стиле Трайбл Бэлллиданс, кулинарные мастер классы представителей ресторанов «Якитория» и «AsiaStyle™» и многое-многое другое.

Традиционно будет работать Город Мастеров, в котором каждый желающий сможет научиться кузнечному делу, править ножи, шить ножны, приобщиться к изготовлению нецке и даже изготавливать топорище с помощью подручных средств – украинские мастера охотно поделятся своими секретами.

Будет показана часть индийских катаров из The Feldman Collection, относящихся к XVIII-XIX вв. Для экспонирования отобран ряд образцов, которые позволят составить наиболее полное представление об этом специфическом типе холодного клинкового оружия. The Feldman Collection – это одно из крупнейших частных собраний в Европе, в котором насчитывается более 2,6 тыс. памяток истории и культуры Востока и Запада.

Редкое и экзотическое оружие из коллекции Музея истории оружия (г. Запорожье) поразит воображение даже подготовленного и знающего историю оружия человека. Необычный внешний вид некоторых экспонатов запорожского музея объясняется особенностями отдельных религий - тибетский ритуальный кинжал пхурбу, индийский ритуальный меч рамдао и др.

Экспозиция современных ножей ознакомит посетителей с тенденциями рынка. Их экспонируют:

«ИБИС» – крупнейшая в Украине сеть магазинов, в которой можно приобрести товары для охоты, рыбалки и активного отдыха. Ассортимент ножей представлен продукцией известных американских и европейских компаний: Cold Steel, Spyderco, Zero Tolerance, Katz, Hogue, Blackhawk Blades; Puma, Fox Knives, Opinel, Boker, Mora; японскими ножами Mcusta, российскими фирмами а также целым рядом уникальных работ ножевых мастеров, которые не оставят равнодушными ценителей эксклюзивных вещей.

«Эколог» - эксклюзивный представитель известной немецкой фирмы Carl Linder Nachf (Золинген). С 2005 по 2010 г. ножи Linder 4 раза удостаивались высших наград International knife Award на ежегодных оружейных выставках IWA в Нюрнберге. Такого результата пока не достигла ни одна из ножевых фирм мира.

«ЛЕЗО ГРУП» - ведущий дистрибьютор ножей, заточного инструмента, кухонных аксессуаров японских производителей Kasumi, Masahiro, Tojiro, Mcusta, Hattori, Hatamoto, Kanetsugu, Kanetsune, Rockstead, Hiro, G.Sakai, Seki-Cut, Seto. Кухонные, складные и туристические ножи, авторские работы, художественные клинки, мечи японских мастеров.

«Кизляр Украина» - организатор шоу, представитель крупнейшего российского завода «Кизляр» и ООО «Северная Корона» - официального поставщика Подарочного фонда Президента Российской Федерации.

Медицинское сопровождение шоу обеспечивает многопрофильная клиника «Борис».

Время работы шоу:

19 ноября - с 11.00 до 19.00.

20 ноября - с 10.00 до 18.00.

Вход свободный.

Аккредитация для представителей СМИ и дополнительная информация по телефонам:

(044) 536-11-14 (15;16)

(066) 172-17-85.

Контактное лицо:

ГРЕБЕНЩИКОВА Наталия,

директор ООО «Кизляр Украина»

Более детальная информация на сайте.