У Януковича уже знают, кто спасет «от духовного Чернобыля»

Министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК заявляет о необходимости усовершенствовать законодательную базу в сфере защиты общественной морали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний в Верховной Раде.

По словам министра, в нормативных документах должны быть «четкие, однозначные критерии отнесения культурного продукта к имеющему порнографический характер, в частности, для разных видов кино, видеопродукции, театральных постановок, шоу-программ, произведений изобразительного искусства».

Как отметил М.КУЛИНЯК, Минкультуры не имеет достаточных полномочий и инструментов контроля за изготовлением и распространением развлекательного программного обеспечения, в частности, компьютерных игр.

Поэтому он подчеркнул, что необходимо усовершенствовать нормативную базу по этому вопросу.

Как сказал министр, необходимо усовершенствовать контроль за розничной продажей и публичным распространением компьютерных игр в интернет-клубах, через мобильную связь, и определить возрастные ограничения для пользования этими играми.

Также М.КУЛИНЯК высказался за необходимость «решения проблем, которые возникли с правовым статусом Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали».

Министр культуры отметил, что в последние годы «в нашем обществе стало заметно больше свободы, но не стало больше ответственности».

«Примером могут служить современные СМИ, телевидение, радио, которые у нас по большей части принадлежат частному сектору, поэтому руководствуются, прежде всего, принципом получения прибыли и не заботятся о том, как влияет предлагаемая ими медиапродукция на моральные нормы общества, на воспитание молодого поколения», - подчеркнул он.

Представитель Президента в ВР Юрий МИРОШНИЧЕНКО на парламентских слушаниях отметил, что церковь - это единственный общественный институт, который «может спасти от духовного Чернобыля».

Он отметил, что ближайшей целью является совместная подготовка и принятие новой редакции закона о свободе совести и религиозных организациях, что дало бы «правовые основания для активных действий церкви в образовательной сфере, жизни территориальных общин и трудовых коллективов, сфере культуры».