Хара - о коллегах: бездельники и профессиональные предатели

Новым главой Федерации профсоюзов Украины может стать бывший первый заместитель председателя ФПУ Юрий КУЛИК.

Такой прогноз в интервью «Сегодня» дал экс-председатель ФПУ Александр СТОЯН.

Издание отмечает, что нынешний глава организации Василий ХАРА написал заявление об отставке. Он объяснил, что уходит, потому что большинство руководителей входящих в ФПУ профсоюзов «являются бездельниками, профессиональными предателями и провокаторами», которые «приспосабливаются к любой власти».

При этом отставку В.ХАРЫ связывают с уголовными делами по незаконному отчуждению профсоюзных санаториев, которые недавно открыла Генпрокуратура, – в том числе и части санатория в Славяногорске Донецкой области, которая была продана дочери В.ХАРЫ Эллине КАНЮК. Оппозиция видит за этими делами политический подтекст: В.ХАРА – народный депутат от Партии регионов, однако в последнее время он выступал противником реформ власти – увеличения пенсионного возраста и ограничения льгот.

«К сожалению, Василий Георгиевич не нашел общего языка с властью, а власть, в свою очередь, не захотела прислушаться к нему в вопросах соцзащиты, – считает А.СТОЯН. – Допускаю, что повлияли и озвученные в последнее время личные моменты».

По информации А.СТОЯНА, сегодня президиум ФПУ примет отставку В.ХАРЫ и поручит временное руководство его заместителю Григорию ОСОВОМУ – однако лишь до ближайшего заседания совета ФПУ, который имеет право назначить и.о. председателя.

По мнению А.СТОЯНА, «и.о.» станет бывший первый зампредседателя федерации Юрий КУЛИК, ушедший с этой должности в сентябре 2011 года. «У КУЛИКА большой опыт работы, он сдержанный человек, который старается не лезть в политику», – отметил экс-председатель ФПУ.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября В.ХАРА заявил о своей отставке с должности главы ФПУ.

В медиа-центре ФПУ УНИАН сообщили, что основная причина отставки - «неготовность руководителей членских организаций проводить реформы в профсоюзной среде».

По данным медиа-центра, 11 ноября президиум федерации рассмотрит вопрос об отставке В.ХАРЫ.