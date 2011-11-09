ВСУ: обвинения ГПУ безосновательны - судьи присягу не нарушали

Верховный Суд Украины опровергает обвинения Генеральной прокуратуры в принятии ряда незаконных решений и нарушении некоторыми членами ВСУ судейской присяги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВСУ.

В пресс-службе напомнили, что 7 ноября заместитель генерального прокурора Украины, член Высшего совета юстиции Михаил ГАВРИЛЮК провел брифинг, на котором сообщил журналистам о том, что судьи Верховного Суда Украины незаконно сменили приговоры 15 лицам, совершившим особо опасные для общества насильственные преступления, с пожизненного заключения на лишение свободы сроком на пятнадцать лет.

В связи с этим пресс-служба Верховного Суда Украины сообщает, что в 2009 году возникла проблема неодинаковой судебной практики, обусловленная признанием Конституционным Судом Украины (Решение от 29 декабря 1999 года № 11-рп/99) наказания в виде смертной казни неконституционным. В соответствии с частью второй статьи 152 Конституции Украины, законы или их отдельные положения, которые признаны неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины решения об их неконституционности. Следовательно, начиная с 29 декабря 1999 года, утратили силу положения санкций статей Уголовного кодекса Украины 1960 года, которые предусматривали такой вид наказания, как смертная казнь.

В выполнение указанного Решения Конституционного Суда Украины Верховной Радой Украины 22 февраля 2000 года принят Закон Украины № 1483-ІІІ «О внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы Украины», которым исключен из Уголовного кодекса Украины такой вид наказания, как смертная казнь, и установлен новый вид наказания – пожизненное лишение свободы. Данный Закон вступил 4 апреля 2000 года.

Таким образом, в течение более трех месяцев (с 29 декабря 1999 года по 4 апреля 2000 года) самым строгим видом наказания по Уголовному кодексу Украины 1960 года было лишение свободы сроком на пятнадцать лет.

Вместе с тем, рассматривая дела о преступлениях, совершенных в указанный период, суды по-разному применяли нормы уголовного закона: одни считали возможным назначение таким лицам пожизненного лишения свободы, другие – назначали наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет.

Указанная ситуация повлекла за собой многочисленные обращения в Верховный Суд Украины лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, совершенные ими в период с 29 декабря 1999 года по 4 апреля 2000 года, с ходатайствами о замене пожизненного лишения свободы лишением свободы на пятнадцать лет.

В связи с этим в 2009 году на совместных заседаниях Судебной палаты по уголовным делам и Военной судебной коллегии Верховного Суда Украины были пересмотрены ряд уголовных дел в порядке исключительного производства и принято решение о замене пожизненного лишения свободы лишением свободы на пятнадцать лет.

Принимая такие решения, Верховный Суд Украины исходил из того, что за преступления, совершенные в указанный период, за которые Уголовным кодексом Украины до этого было предусмотрено наказание в виде смертной казни, до введения нового вида наказания – пожизненного лишения свободы – осужденным могло быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет.

В соответствии с требованиями части первой статьи 6 Уголовного кодекса Украины 1960 года и части второй статьи 4 Уголовного кодекса Украины 2001 года, преступность и наказуемость деяния определяются законом об уголовной ответственности, который действовал на время его совершения.

Пересмотр этих уголовных дел осуществлялся при участии заместителя генерального прокурора Украины, который считал позицию заявителей о необходимости замены наказания в виде пожизненного лишения свободы на пятнадцать лет лишения свободы юридически обоснованной. Более того, в ряде случаев основанием для пересмотра приговоров в такой категории дел было представление Генеральной прокуратуры Украины.

Следует отметить, что все эти решения Верховного Суда Украины не отменены и в данное время выполняются соответствующими государственными органами, а осужденные по этим делам лица отбывают назначенное им наказание.

Понимая, что правовая ситуация по указанному вопросу нуждается в юридической четкости и однозначности, Верховный Суд Украины еще 4 июня 2010 года обратился в Конституционный Суд Украины с представлением об официальном толковании соответствующих норм Конституции и Уголовного кодекса Украины действия во времени положения, которое определило замену смертной казни пожизненным лишением свободы.

Соответствующее толкование этой правовой ситуации Конституционный Суд Украины дал в своем Решении от 26 января 2011 года № 1-рп/2011.

Таким образом, заявляют в ВСУ, утверждения заместителя генерального прокурора Украины М.ГАВРИЛЮКА о том, что судьи Верховного Суда Украины, принимавшие участие в принятии указанных судебных решений, нарушили присягу судьи, являются необоснованными.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября М.ГАВРИЛЮК заявил, что Высший совет юстиции открыл производство за нарушение судейской присяги членами Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины, которые в 2009-2010 годах незаконно сменили 15 лицам приговоры с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы.

По его словам, в ВСЮ поступили обращения народных депутатов, в которых содержатся данные о нарушении присяги указанными судьями.

В то же время на уточняющий вопрос журналистов М.ГАВРИЛЮК ответил, что к этим решениям относительно лиц, совершивших крайне опасные для общества преступления, частично причастен весь состав судей указанной палаты ВСУ.

Вместе с тем, заместитель генпрокурора отметил, что открытие производства Высшим советом юстиции «никоим образом не связано с ротацией в Верховном Суде», а также с переизбранием в ближайшее время его председателя.