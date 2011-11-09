Круглый стол «Что такое «Русский мир» и кто такие «русские»?»

В пятницу, 11 ноября, в 11.30 в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Что такое «Русский мир» и кто такие «русские»?».

Вопросы: Что такое «Русский мир»: национальность, история, территория, самосознание, мировосприятие, идентификация? Русский Мир есть духовная реальность, наследующая дух Киевской, Галицко-Волынской, Литовской Руси, Великого Новгорода, Пскова, вольного Казачества. Мифические и реальные "враги" Русского мира: противостояние Востока и Запада? Готовиться ли русскому народу к обретению независимости в форме добровольного содружества «в семье вольной, новой»?

Главная задача мероприятия - собрать и озвучить все многообразие мнений ученых и общественников, политиков, правозащитников и историков без цензуры и купюр.

Участники:

Евгений АРХИПОВ, адвокат, правозащитник, Москва;

Александр ШВЕДОВ, христианский журналист, Москва;

Олег ЛЕУСЕНКО, журналист, политолог, Киев;

Марина ЗЛОТНИКОВА, гражданский активист, Москва и др.

Адрес: Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

Нужна аккредитация. Телефон: 279-35-23.