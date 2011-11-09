Активисты КУПР охраняют конфликтное здание в центре Киева

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ обещает в ближайшее время выяснить детали попытки рейдерского захвата помещения издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" и хоровой капеллы им. Ревуцкого и наказать виновных в разрушении памятника истории и архитектуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВОО "Коалиция участников Помаранчевой революции", об этом он заявил, побывав на месте происшествия, где дежурят активисты КУПР, защищая помещение от возможного захвата ночью.

«Александр ПОПОВ был возмущен дерзкой попыткой незаконного захвата центров украинской культуры. Он пообещал, что в ближайшее время выяснит все подробности инцидента и накажет виновных в разрушении памятника истории и архитектуры», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня владелец и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван МАЛКОВИЧ заявил, что помещение издательства и хоровой капеллы им. Ревуцкого по адресу улица Бассейная, 1/2 пытается захватить частная фирма.

По его словам, хоровая капелла, помещение которой находится рядом с помещением издательства, еще 20 августа этого года претерпела «криминальное проникновение от соседей снизу».

Издатель сообщил, что тогда представители частной фирмы снизу прорезали отверстие площадью 3 метра на 1 метр в зал хоровой капеллы. Он отметил, что в тот же день в помещение вызывали милицию, работы были прекращены, и фирме вынесли предписание починить отверстие.

Однако сегодня неизвестные люди из помещения этой же частной фирмы через то же отверстие попали в помещение хоровой капеллы, забаррикадировались там изнутри, и начали все разрушать. По словам И.МАЛКОВИЧА, неизвестные вынесли из комнаты все вещи, в частности и рояль. Он объяснил, что помещение издательства находится на расстоянии трех метров через стену от комнаты капеллы.

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил А.ПОПОВУ провести оперативную проверку и принять все необходимые меры для защиты прав издательства и Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Ревуцкого.