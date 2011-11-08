Адвокаты Ландика потребуют экспертизы видео, где он бьет модель

Адвокаты Романа ЛАНДИКА Наталья СУСЛИКОВА и Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ заявляют, что следствие велось с явным обвинительным уклоном, а его материалы содержат противоречия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили на их первой пресс-конференции в Луганске сегодня, после заседания суда.

Адвокаты считают, что следствием не доказана вина их подзащитного, материалы дела свидетельствуют о том, что все происходило совсем не так, как это изложено в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Р.ЛАНДИКА.

По мнению адвокатов, у общества сформировано неправильное представление о том, что на самом деле произошло в ресторане «Баккара» в июле этого года.

По словам Н.СУСЛИКОВОЙ, сама пострадавшая Мария КОРШУНОВА заявила в суде, что после словесной перепалки с Р.ЛАНДИКОМ она первой нанесла ему удар графином по голове. Адвокаты Р.ЛАНДИКА считают, что в связи с этим действия их подзащитного были направлены на пресечение насилия в отношении себя, то есть, он защищался.

Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ сообщил, что сегодня в суде было заявлено ходатайство сначала адвокатом М.КОРШУНОВОЙ, а затем и адвокатами Р.ЛАНДИКА об изменении ему меры пресечения, но суд не удовлетворил эти ходатайства, как и ходатайство о прекращении дела.

Представители защиты также считают, что Р.ЛАНДИК незаконно удерживается под стражей уже больше 4 месяцев, прошел 7 этапных тюрем. По их мнению, содержать его под стражей сейчас незаконно и негуманно, поскольку следствие закончено, влиять на него он не может, М.КОРШУНОВА не имеет к нему претензий, кроме того, у Р.ЛАНДИКА недавно родился сын.

Также адвокаты сообщили, что дело назначено к слушанию на 17 ноября. Материалы дела содержат 4 тома. Защитники Р.ЛАНДИКА заявили, что будут вызывать большое количество свидетелей и потребуют назначить экспертизу видеоматериала с записью избиения М.КОРШУНОВОЙ на предмет его достоверности.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил под стражей депутата Луганского городского совета Р.ЛАНДИКА до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.