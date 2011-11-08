Попов требует от райадминистраций столицы усилить работу по благоустройству

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ требует от районных администраций столицы усилить работу по благоустройству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом А.ПОПОВ заявил сегодня во время расширенного заседания коллегии горгосадминистрации по вопросам проведения благоустройства в Киеве.

"Убирать на улицах города, в парках и скверах необходимо ежедневно, а не только во время месячника по благоустройству. Сегодня мы не ставим точку в вопросе благоустройства города. Это лишь начало. Вы должны каждый день тщательным образом выполнять свою работу. Я понимаю, что невозможно за один день навести порядок там, где не убирали годами. Но избавить Киев от мусора, сделать столицу чистой и вернуть славу самого зеленого города Украины – это абсолютно посильная задача", – сказал А.ПОПОВ.

Председатель КГГА отметил, что надлежащее благоустройство столицы является повседневной работой районных администраций, коммунальных предприятий, жилищно-эксплуатационных контор и т. п.