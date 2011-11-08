Попов требует от райадминистраций столицы усилить работу по благоустройству
Состоялось заседание коллегии КГГА
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ требует от районных администраций столицы усилить работу по благоустройству.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом А.ПОПОВ заявил сегодня во время расширенного заседания коллегии горгосадминистрации по вопросам проведения благоустройства в Киеве.
"Убирать на улицах города, в парках и скверах необходимо ежедневно, а не только во время месячника по благоустройству. Сегодня мы не ставим точку в вопросе благоустройства города. Это лишь начало. Вы должны каждый день тщательным образом выполнять свою работу. Я понимаю, что невозможно за один день навести порядок там, где не убирали годами. Но избавить Киев от мусора, сделать столицу чистой и вернуть славу самого зеленого города Украины – это абсолютно посильная задача", – сказал А.ПОПОВ.
Председатель КГГА отметил, что надлежащее благоустройство столицы является повседневной работой районных администраций, коммунальных предприятий, жилищно-эксплуатационных контор и т. п.