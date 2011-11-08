Захарченко милиции представил сам Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что опыт работы Виталия ЗАХАРЧЕНКО в налоговых органах поможет ему работать в должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Киеве, представляя руководящему составу МВД Украины нового министра.

«Это ваш коллега, который много лет работал в органах внутренних дел, поэтому имеет опыт, немножко его расширил в налоговой и, безусловно, это даст возможность больше уделять внимания борьбе с преступностью», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, заметив при этом, что начало декриминализации статей Уголовного кодекса Украины должно существенно увеличить внимание правоохранительных органов к борьбе с экономическими преступлениями. По словам В.ЯНУКОВИЧА, как правило, средства, получены незаконным путем, не всегда возвращаются государству. «И наша задача, чтобы каждый преступник, который грабит государство, должен возвращать деньги с большими штрафными санкциям. И вот такую задачу я поставил министру В.ЗАХАРЧЕНКО», - сказал Президент. Также он выразил надежду, что в МВД будет сохранена преемственность, то есть, по его словам, все, что до этого времени наработано, ни в коем случае нельзя разрушать. «Надо только совершенствовать, а предела совершенствования, как говорят, нет», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Президент назначил В.ЗАХАРЧЕНКО главой МВД, освободив его от должности председателя Государственной налоговой службы Украины.