Круглый стол «Почему украинцы боятся усыновлять детей?»
В среду, 9 ноября, в 12:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Почему украинцы боятся усыновлять детей?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Темы, вынесенные на обсуждение:
1. Насколько доступна украинцам процедура усыновления?
2. Какие проблемы с усыновлением существуют в Украине?
3. Поддерживает ли государство семьи с приемными детьми?
4. Кто не заинтересован в том, чтобы детей усыновляли?
5. Какие условия необходимо создать, чтобы усыновление стало популярным?
Участники круглого стола:
1. Юрий ПАВЛЕНКО - уполномоченный Президента Украины по правам ребенка;
2. Людмила ВОЛЫНЕЦ – бывший директор Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка, руководитель управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка;
3. Павел ГЛАДЧЕНКО - глава программы наставничества Благотворительного фонда One Hope;
4. Николай ЖАДАН - директор детского дома, г. Вышгород;
5. Виктория ГЕРАСИМЧУК – руководитель проекта «Ничейный малыш» на LB.ua;
6. Николай КУЛЕБА - начальник службы по делам детей Киевской городской государственной администрации;
7. Валентина БЕРЕЗИНА - начальник отдела опеки, попечительства, усыновления и других форм воспитания Службы по делам детей Киевской городской государственной администрации.
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).