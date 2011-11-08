В среду, 9 ноября, в 12:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Почему украинцы боятся усыновлять детей?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Темы, вынесенные на обсуждение:

1. Насколько доступна украинцам процедура усыновления?

2. Какие проблемы с усыновлением существуют в Украине?

3. Поддерживает ли государство семьи с приемными детьми?

4. Кто не заинтересован в том, чтобы детей усыновляли?

5. Какие условия необходимо создать, чтобы усыновление стало популярным?

Участники круглого стола:

1. Юрий ПАВЛЕНКО - уполномоченный Президента Украины по правам ребенка;

2. Людмила ВОЛЫНЕЦ – бывший директор Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка, руководитель управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка;

3. Павел ГЛАДЧЕНКО - глава программы наставничества Благотворительного фонда One Hope;

4. Николай ЖАДАН - директор детского дома, г. Вышгород;

5. Виктория ГЕРАСИМЧУК – руководитель проекта «Ничейный малыш» на LB.ua;

6. Николай КУЛЕБА - начальник службы по делам детей Киевской городской государственной администрации;

7. Валентина БЕРЕЗИНА - начальник отдела опеки, попечительства, усыновления и других форм воспитания Службы по делам детей Киевской городской государственной администрации.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).