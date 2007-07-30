Мороз припомнил Симоненко 94 год

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ отмечает, что СПУ не планирует создавать блок с Коммунистической партией Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом А.МОРОЗ заявил журналистам.

«По поводу создания левого блока социалисты ставили вопрос еще в 1994-м году, но тогда мы поддержаны не были, а коммунисты рассчитывали на поддержку только своего электората. Говорили, что хотят проверить уровень доверия к партии и проверяли его все эти годы. Поэтому вопрос о блокировании с коммунистами сегодня не стоит, и создание левого блока вряд ли возможно», - сказал лидер СПУ.

В тоже время А.МОРОЗ отметил, что создавать блок с Партией регионов СПУ не может по идеологическим соображениям.

«Что касается Партии регионов, то двери для создания совместного блока открыты, и лидер Партии регионов об этом неоднократно говорил. Но мы исходим из того, что идеология социалистов существенно отличается от идеологии Партии регионов», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Лидер СПУ добавил, что «если говорить об идеологии, то, например, мало идеологических различий между Партией регионов и БЮТ или «Нашей Украиной». Разница в том, что Партию регионов поддерживают крупные промышленники, которые работают на экономику, на создание рабочих мест, а БЮТ и «Наша Украина» опираются преимущественно на бизнес спекулятивный».