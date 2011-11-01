Юристы «Нашей Украины»: слова Москаля лживы по сути

«Наша Украина» обвиняет народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ во лжи относительно уголовного дела, связанного с отравлением кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Так юридическая служба «Нашей Украины» прокомментировала обращение депутата Г.МОСКАЛЯ в Генпрокуратуру, сообщает пресс-служба партии.

«Слова народного депутата Г.МОСКАЛЯ являются лживыми по сути, а по форме являются давлением на потерпевшего по делу об отравлении кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО. Такие заявления, сделанные циничным способом, являются ничем друг иным как использованием покушения на убийство в политических целях», - отмечают в партии.

«В.ЮЩЕНКО продолжает сотрудничество со следователями Генеральной прокуратуры по делу, и как потерпевший настаивал и будет настаивать на безусловном выполнении предусмотренных законодательством Украины процедур и соблюдении и защите его прав как потерпевшего по делу», - говорится в сообщении.

Юридическая службы «Нашей Украины» напоминает, что ни одна политическая ложь не может отвлечь внимание общества от того, что предыдущие ложные заявления народного депутата Г.МОСКАЛЯ уже обжалованы в суде, который должен признать информацию, распространенную им, недостоверной и не отвечающей действительности.

Как сообщал УНИАН, сегодня Г.МОСКАЛЬ направил генпрокурору Виктору ПШОНКЕ депутатское обращение с просьбой возбудить против экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО уголовное дело согласно ч.2 статьи 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

“Как известно, Временной следственной комиссией Верховной Рады Украины, которая была создана в 2009р., установлено, что никакого отравления В.ЮЩЕНКО не было – за такое решение проголосовали все члены ВСК. А поэтому я прошу вытребовать из Верховной Рады все материалы, наработанные Временной следственной комиссией, и присоединить их к уголовному делу”, - отмечает парламентарий.

“Нежелание В.ЮЩЕНКО явиться в Генпрокуратуру и сдать образцы крови для экспертного исследования прямо противоречит Уголовно-процессуальному кодексу, который, к тому же, не предусматривает проведения с потерпевшим никаких переговоров относительно его желания или нежелания проводить следственные действия”, - утверждает народный депутат.

Справка УНИАН. В начале сентября 2004 г. во время президентской кампании кандидат в Президенты В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья и был доправлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура не раз отмечала, что факт умышленного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

В декабре В.ПШОНКА сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версии, что отравление В.ЮЩЕНКО не было.

21 января этого года В.ЮЩЕНКО вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении.

11 апреля первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что в материалах уголовного дела, возбужденного по факту отравления в 2004 г. тогдашнего кандидата в Президенты Украины В.ЮЩЕНКО, нет достаточного количества доказательств применения диоксина.

11 октября В.ЮЩЕНКО заявил, что отказывается от повторного анализа крови из-за вероятности необъективных результатов в украинской лаборатории.