21 декабря Янукович выйдет в люди

21 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует пообщаться со СМИ и общественностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЬОВОЧКИН сегодня во время общения с журналистами.

По его словам, в этот день состоится итоговая «медийно-коммуникационная конференция» Президента, во время которой В.ЯНУКОВИЧ пообщается с представителями средств массовой информации и общественностью.