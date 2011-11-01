21 декабря Янукович выйдет в люди
14:18, 01 ноября 2011Политика
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Планирует пообщаться со СМИ и общественностью
21 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует пообщаться со СМИ и общественностью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЬОВОЧКИН сегодня во время общения с журналистами.
По его словам, в этот день состоится итоговая «медийно-коммуникационная конференция» Президента, во время которой В.ЯНУКОВИЧ пообщается с представителями средств массовой информации и общественностью.
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