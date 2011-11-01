Чернобыльцы снова пошли на штурм Верховной Рады
13:15, 01 ноября 2011Политика
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Беркут получает подкрепление
Представители чернобыльских организаций предприняли попытку прорвать милицейский кордон у второго подъезда здания Верховной Рады, пытаясь попасть внутрь.
Как передает корреспондент УНИАН, к бойцам спецподразделения милиции, находившихся в цепи возле входов в парламент, подошло подкрепление, которое пытается оттеснить участников акции протестантов, толкая их к центру двора возле Верховной Рады.
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