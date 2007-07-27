Литвин: Партия регионов повторяет наши ошибки

Председатель Народной партии Владимир Литвин считает, что Партия регионов повторяет ошибки его политической силы. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью УНИАН, комментируя переход Леонида Каденюка под бело-голубые знамена (во время прошлой кампании космонавт шел по списку Народной партии) : “Поскольку я “живу, как чувствую”, откровенно скажу то, что я чувствую, и то, что вижу безотносительно к лицам. Мне странно наблюдать, как Партия регионов повторяет наши ошибки предыдущей избирательной кампании. Может произойти такая ситуация, что Партия регионов в одно время неожиданно упадет под грузом собственного величия”.