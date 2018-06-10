Владимир Литвин: Я не бычок, и не телёнок, которого можно взять и завести куда-то...

УНИАН обратилась за интервью к председателю Народной Партии Владимиру Литвину

"ПРИЧИНА КРИЗИСА - БОРЬБА ЗА СОБСТВЕННОСТЬ"

Владимир Михайлович, неудобно просить Вас прокомментировать слухи, но в наших условиях слухи - едва ли не единственный способ получить хотя бы крохи информации. Следовательно, по слухам, Вы лично “имплементируетесь” в команду Президента. Трое политиков, у которых репутация “Ваших людей” становятся председателями ОГА. И назначение Гаркуши частично легализирует это мнение. Как Вы это прокомментируете?

Я вышел из того возраста, чтоб комментировать слухи, но поскольку вопрос сформулирован, то я отвечу. Я не бычок, и не теленок, которого можно взять и завести куда-то. Особенно интересна такая постановка вопроса относительно меня, который в свое время ввел много нынешних ведущих украинских политиков в среду власти.

В Николаевской области назначен губернатором Алексей Гаркуша, который является руководителем областной региональной организации Народной Партии. Я это рассматриваю как желание Президента уровнять экономические процессы и обеспечить рост экономики в тех регионах, которые “хромают”. Я здесь вижу, в первую очередь, попытку действовать по принципу: чем лучше будут действовать регионы, тем большей будет поддержка человека, который имеет право назначать на руководящие должности в регионах.

А чем плоха идея: усилить национал-демократический лагерь блоком Литвина, для которого эта идеология совсем не чужда?

Идея хорошая, но вы прекрасно понимаете, как это порой бывает: полный плюрализм в одной голове. Такое случается, когда одни члены президентской команды утверждают, что не может быть никакой речи о присоединении к ним политической силы, которую я представляю, а другие говорят: мы Литвину предлагали, но он отказался. В таких случаях лучше, чтобы они сами в себе разобрались, какие там у них планы относительно сотрудничества или не сотрудничества с той или иной политической силой. Вы же прекрасно понимаете - в политике, как в жизни: сколько людей, столько мнений. У нас цель четко определена: мы о ней заявили и отступать не собираемся.

Вы видитесь с Президентом?

Я один из сорока шести миллионов граждан Украины, а у Президента нет возможности видеться с каждым из них. Я встречался с Президентом, когда была очередная фаза обострения политического кризиса. Он интересовался моим видением происходящего в Украине, и моим виденьем, что следовало бы делать в данной ситуации. Конечно, с того времени много воды утекло.

Политики называют разные причины того политического кризиса, который едва не привел к гражданской войне. Самые распространенные из версий: несовершенство Конституции, игнорирование закона, отсутствие политической культуры, реставрация кучмизма. Какая главная причина случившегося?

Сегодня на ключевых позициях находятся “птички из гнезда Кучмы”. Все, без исключения, даже те, кто демонстрирует откровенную враждебность по отношению к нему. Потому что они в свое время бегали к нему в кабинет, где получали возможности ради того, чтобы потом против него бороться. Все - от левого до крайнего правого спектра. Это я вам заявляю с полной ответственностью. Причина кризиса - борьба за собственность. Точнее - незавершенная борьба за государственную собственность. Сколько из государственного бюджета ни берут - оказывается, есть еще что брать. Это главная причина, контрольный пакет власти позволяет иметь контрольный пакет собственности. И следующий момент - неспособность договориться. Это называется “недоговороспособность”. Они стали заложниками тех настроений, выход на поверхность которых они же и вызвали. Помаранчевые стали заложниками идеи вступления Украины в НАТО, а бело-голубые стали заложниками идеи второго государственного языка. И первые не могут решить проблему, и вторые.

Тогда изменения в Конституцию не помогут после выборов преодолеть кризис. Что делать?

Жить. У политиков уважительное отношение к закону должно стать генетическим кодом. Сейчас у них срабатывает инстинкт, который остался еще с советских времен, когда главную роль играли не законы, а постановления ЦК КПСС, ВЦСПС, Советы министров. Но тогда не было вопиющего нарушения законов. Была мораль. Ее можно трактовать по-разному, но она была. Сегодня мы живем в условиях сплошной аморальности, когда люди призывают жить честно, а сами живут в других измерениях. Сначала следует научиться жить по законам, а затем законы совершенствовать. Никто не говорит о том, что правила дорожного движения плохие. Но то, что происходит на дорогах Украины, свидетельствует о том, что правила не выполняются. То же можно сказать и о Конституции: ее игнорируют. А если она тотально не выполняется, то мы не можем увидеть, что следует совершенствовать, а от чего отказываться. Сейчас мы видим желание украинских политиков писать Конституцию под себя и под определенный расклад политических сил, под определенный момент.

"ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ПОВТОРЯЕТ НАШИ ОШИБКИ"

Уже через несколько дней журналисты начнут анализировать бизнес-составляющие каждого избирательного списка. Кого из крупных бизнесменов мы увидим в вашем списке?

Здесь нечего открывать. Вы видели список претендентов на кандидатство в депутаты, мы его опубликовали. Смотрите, вносите замечания. Скажите, пожалуйста, какая политическая сила из тех, кто собирается идти на выборы, это сделала? А мы это сделали. Поскольку пропорциональная избирательная система не дает возможности увидеть и почувствовать, кто будет представлять их интересы в области и на определенной территории, мы пытались компенсировать недостатки избирательного законодательства. В нашем списке нет бизнесменов, нет представителей ФПГ.

А за какие деньги выборы проводить будете?

В соответствии с законом о выборах народных депутатов, включительно с особенностями этого процесса на досрочных выборах. Вы знаете мою идею и мою позицию: каждый из тех, кто желает быть в списках, каждый из тех, кого рекомендовали региональные партийные организации, должен четко осознать. один депутатский мандат - это 50-60 тысяч голосов в зависимости от явки людей на избирательные участки. Каждый из претендентов в кандидаты подпишет соответствующее соглашение, в котором четко будет зафиксировано, что он обязуется заручиться поддержкой людей, в количестве не менее одного мандата. В случае невыполнения этой позиции обязуется добровольно покинуть списки кандидатов. В его случае партия должна принять соответствующее решение, он в свою очередь не будет оспаривать решение ни в суде, ни любым иным способом. Все с этим согласились.

Это будет письменное обязательство или джентльменское соглашение?

Письменное обязательство, поскольку джентльменские соглашения иногда у нас не выполняются. Все с этим согласились - и на политсовете, и на политисполкоме, и перед съездом каждый подпишет такой документ. Пожалуйста, пусть убеждают людей, ищут деньги, но каждый должен выступать как член команды, и думать, как выступить, чтоб люди его поддержали. Других возможностей у нас просто нет.

Газета, к которой имеет отношение Партия регионов, пишет, что на ваше участие в выборах получено добро с Банковой и вы будете добывать голоса, отбирая их у Партии регионов. Вы думаете, что Ваша политсила может бороться с Партией регионов за ее избирателя? И вообще, боретесь ли вы с ними за одного избирателя?

Я не думаю, что следует именно так ставить вопрос. У нас есть украинские граждане, которые должны дать оценку каждой политической силе относительно того, насколько она была искренней во время предвыборной кампании и что она могла сделать, имея власть в этой стране. Это касается не только Регионов, это касается и БЮТ, и “Нашей Украины”, и СПУ, и КПУ. Все они сейчас у власти. Сегодня интересно наблюдать, как опять таки все они толпятся в оппозиции. Все рванули в оппозицию, забыв, что они у власти. Все министры, все председатели ОГА выстраиваются в стройные колонны, чтобы идти на выборы. И в какой же они, простите, оппозиции? Вести разговоры о том, кто чей электорат забирает... У нас что, люди приписаны, как крепостные к политическим партиям?!

Не приписаны, но исторически так сложилось...

Это не исторически сложилось, это искусственно так создано во время прошлой президентской кампании. И эта искусственность сохраняется по сегодняшний день. Им не нужно придумывать месиджией, технологий, они должны только отмобилизовываться на войну друг против друга, и это их главные месиджи и главные стимулы. Оранжевые - на бело-голубых, бело-голубые - на оранжевых.

Космонавт Леонид Каденюк, который шел по вашему списку на прошлой кампании, будет баллотироваться по списку Партии регионов. Вы считаете кандидатуру Каденюка серьезным приобретением Партии регионов?

Поскольку я “живу, как чувствую”, откровенно скажу то, что я чувствую, и то, что вижу безотносительно к людям. Мне странно наблюдать, как Партия регионов повторяет наши ошибки предыдущей избирательной кампании. Может произойти такая ситуация, что Партия регионов однажды неожиданно упадет под грузом собственного величия.

"У МЕНЯ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО НАШИХ ВОЖДЕЙ ДОЛГО НЕ БЫЛО В СТРАНЕ..."

О неучастии России в наших следующих выборах в парламент говорили очень много. Но вице-премьер Николай Азаров отправился в Москву подписывать какие-то совместные документы с “Единой Россией”. Как вы расцениваете такой визит? Кто здесь кого “имеет”? Партия регионов использует в качестве карты “дружбу” с Россией или это московские политики охотно демонстрируют свои симпатии политсиле, с которой в будущем планируют тесные интеграционные процессы?

До последнего времени украинским политикам удавалось использовать российскую сторону. В то же время, как по мне, российская сторона это прекрасно понимала. И сегодня она скептически и даже иронически оценивает происходящее в Украине. Я приветствую попытку дружить партиями разных стран, и ничего не вижу плохого, когда партии национал-патриотического лагеря подписывают соглашения, скажем, с европейскими партиями. А относительно последнего заявления, я только не понимаю, что мешало сделать это раньше, полтора года тому назад, чтобы совместить усилие одной правящей партии с другой, чтобы отношения между Украиной и Россией не были просто формальными. Ведь по большому счету они сегодня просто поставлены на паузу. А следовательно вывод напрашивается очевидный: это, скорее всего, предвыборный ход. Это борьба за электорат, симпатизирущий России, поскольку это делается для того, чтобы не отвечать на вопрос: а что мы сделали для того, чтоб русский язык получил статус государственного, как обещали? Такие шаги делаются для того, чтоб заручиться симпатиями людей с соответствующей внешнеполитической ориентацией, а также, чтобы переключить их внимание, чтобы они не спрашивали о том, почему не выполнены предыдущие предвыборные ключевые лозунги.

Какие лозунги вы будете использовать?

Мы будем правду говорить о том, что в Украине делается, кто за это несет ответственность, и что нужно делать. Думать, что, взяв красивый слоган, можно завоевать симпатии людей, иллюзия. Они делают акцент на зомбирование граждан. Якобы люди должны выбирать между плохим и тем, что хуже. Кроме того, зомбирование людей заключается в том, что люди якобы несут ответственность за сплошной политический кризис в стране.

Кое-кто из политиков говорит, что Литвин, когда твердит о будущей фальсификации выборов, готовит себе плацдарм для поражения. А я хочу сказать: это будет поражение не Литвина, а страны. Потому что если они договариваются и делят сферы влияния, если уже договорились, как расставить кадры после 30 сентября, а следовательно договорились, что не будут мешать друг другу “подсчитывать” голоса, то перспектив нет. Потому что страна и так дошла до предела, когда она исчерпала ресурс государственного строительства. Они еще раз доиграются до того, что им не будет кем руководить, что Украина распадется.

Как вы будете защищать свой результат на выборах в этот раз?

Как защищать? Если к формированию избирательных комиссий не имеют допуска силы, которые не являются парламентскими? Одна надежда - на наблюдателей: будем искать людей, которые бы не продавались. Я не хочу комментировать слухи, но сейчас обнародовались суммы, которые некоторые политические силы выделили для “своих людей” в избирательных комиссиях для обеспечения нужного результата. Правда, прочитав эти слова, кое-кто будет демонстрировать праведный гнев. Но это лишь будет служить еще одним доказательством того, что я говорю правду. Откуда берутся деньги? Не из собственного же кармана. Зачем они стремятся в Верховную Раду? Потому что должны отбить то, что уже якобы истратили. Знаете как выходит: взяли чужое, оно стало своим, вложили в выборы, теперь должны отбить, потому что оно же кажется своим.

Уже началась предвыборная кампания. Как вы оцениваете первые телевизионные ролики политиков и их сил?

Я бы не сказал, что это начало. Президентская кампания плавно без паузы перешла в парламентскую кампанию 2006 года, а кампания 2006 года продолжается и по сей день и так же плавно перетекает в кампанию досрочных выборов 2007 года. Относительно самих роликов... Я думаю, что политики выстраивают рекламу с учетом рекомендаций. Поэтому претензии можно предъявлять не к действующим лицам, а к имиджмейкерам. Мне просто интересно, что мешало правящим в настоящее время партиям и вождям реализовывать обещания, о которых они в который раз говорят. У меня такое впечатление, что их долго не было в стране. А теперь они вернулись, увидели: что-то не так. И теперь собираются делать, чтобы было «так». Простите, а кто будет отвечать за то, что было или не было сделано?

ПОД ЗОНТИКОМ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НЕГОДЯИ И ПРОХОДИМЦЫ ПРОСКОЧАТ В РАДУ

Владимир Михайлович, на выходе из кабинета увидела американского политтехнолога Гарри Келнера? Что это он у вас делает?

Интересовался ситуацией, хотел услышать из первых уст оценку того, что происходит в Украине. И, конечно, о моих перспективах.

Помощь свою предлагал?

Все добрые люди нам помогают.

Гарри Келнер на одной политологической тусовке очень аргументированно убеждал собравшихся, что российские политтехнологи не нужны, и что не умеют делать выборы. Вы согласны с мистером Келнером?

Мне тяжело сказать, прав ли он, потому что я сам никогда не пользовался услугами российских специалистов. Многих из них я знаю, читаю их вещи и делаю соответствующие выводы. Очевидно, изменился вектор наших политиков. Очевидно, поменялась мода. Очевидно, они не хотят отстать друг от друга, следовательно, обращаются к услугам представителей Америки для того, чтобы предусмотреть и спрогнозировать, что будет делать соперник во время избирательной кампании.

Так кто у вас из политтехнологов работает? Во всех штабах работают политтехнологи. Даже, говорят, Петру Симоненко Зюганов кого-то из Питера прислал...

К величайшему сожалению, у нас нет тех, кто бы нам кого-то прислал. Поэтому будем опираться на собственные силы. Но будем слушать консультации людей со стороны, которые бы могли свежим взглядом посмотреть на наши оценки, на наши планы и на наши наработки.

Какой, с вашей точки зрения, будет поствыборная коалиция?

Я вообще не являюсь сторонником искусственного раздела Верховной Рады. Выходит, что часть более ловких и тех, кто имеет “усиливающие аргументы”, чтобы сформировать коалицию в 226 голосов, объявляют себя руководящей силой. А те, которые не смогли договориться, и у которых не хватило “усиливающих аргументов”, вынуждены назвать себя оппозицией. При нынешнем уровне культуры, ответственности, следует отменить «пропорционалку» и вернуться к мажоритарной системе выборов. Вы посмотрите, сколько «мусора» в списках, но они опять спрячутся под зонтиком крупных политических партий, и негодяи и проходимцы проскочат в Раду. Пусть они выйдут на свет и что-то скажут людям. Ну нельзя так, чтобы предателей и перебежчиков брали в списки только за то, что они предали. Ну как можно воспитывать молодое поколение, если мы его учим на примерах политического предательства?! Если человек, который не достоин, такая себе посредственная серость, проскочил в парламент, надулся и побежал за портфелем к другой силе - это хорошо? А затем он еще и объясняет свое поведение политической целесообразностью. Если есть такая целесообразность, и ты не согласен с практикой деятельности твоей политической силы, то выйди из ее рядов, сдавай мандат и получи поддержку людей, чтобы проводить собственную линию.

Мы просто превращаемся в колониальное государство, у которого есть атрибуты государственности, хотя само оно ничего решить не может. Мы превращаемся в европейский отстойник, некую свалку...

Важна ли для политического успеха страны такая категория, как личная человеческая порядочность государственных деятелей?

Каждый день сталкиваешься с непорядочностью. Я являюсь председателем Наблюдательного совета Киевского Национального университета. Вчера случайно узнал о том, что Кабинет министров должен рассмотреть новый состав Наблюдательного совета. Скажите, пожалуйста, в обществе, где правят порядочные политики, человека предупреждают о том, что его ожидает изменение статуса? - Обязательно, да еще «спасибо» говорят при прощании, правда же? Не говоря о том, что как председатель Наблюдательного совета я должен работать до 2008 года. Я вчера, прочитав в Интернете, что готовится мое освобождение, позвонил по телефону одному из руководителей Кабинета министров и сказал: “Как же так? Когда я хотел сложить полномочия председателя Наблюдательного совета и подал соответствующее заявление, меня попросили забрать его, чтобы не усугублять напряжение вокруг университета. А вчера тайно (кстати, это скрыл от меня и ректор университета, и Кабинет министров) пытались протянуть такое решение”. После этого разговора вопрос отложили. Но я понимаю, что только на определенное время. Это называется борьба с Владимиром Литвиным. Есть ли мораль в таких отношениях? Нет. Если их мотивация заключалась в том, что я не могу быть председателем Наблюдательного совета потому, что возглавляю кафедру в университете, они могли бы сказать: хотите работать председателем Наблюдательного совета, определитесь с заведованием кафедры. Но при этом пусть бы показали хотя бы один нормативный документ, который запрещает совмещать эти должности. Скажите, я что, преступник? Нельзя ли по-человечески сказать: мы не хотим, чтобы ты был председателем Наблюдательного совета. Сказали бы: у нас изменились планы, ты освобожден, почему - объяснить не можем. Все бы более порядочно выглядело. Впервые решение о моем освобождении хотели провести через Ученый совет, но он его не поддержал. Теперь решили сделать это прямо через Кабмин. Ему больше нечем заняться? И скажите, почему освобождать меня именно сейчас, а, скажем, не после посвящения в студенты 1 сентября?.. Может, потому что Литвин не хочет примкнуть к какой-то их стае? Я только так это расцениваю. Это даже не византийщина, это какое-то средневековье...

Лана Самохвалова