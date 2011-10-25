Киселев: Не мешайте Януковичу - не будет уголовных дел

Оппозиция вынудила новую власть вспомнить про старые уголовные дела Юлии Тимошенко. Об этом ЛІГАБізнесІнформ заявил народный депутат из фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Василий Киселев, комментируя возбуждение новых уголовных дел против бывшего премьер-министра относительно деятельности корпорации Единые энергетические системы Украины (ЕЭСУ).

Политик напомнил, что в 2007 году занимал должность первого замглавы фракции ПР в парламенте и "был тем депутатом, который говорил, что Юлия Тимошенко очень сильно наследила по газовым делам ЕЭСУ". "Я был заместителем главы следственной комиссии парламента по этому вопросу. Потому я абсолютно не удивлен тем, что к этим делам вернулись", - подчеркнул Киселев.

Он отметил, что ему жаль видеть Тимошенко за решеткой. "Это чисто по-человечески, но есть все основания для этой лавины уголовных дел, которые обрушились на Тимошенко. Ведь кто в этом виноват? Виноваты в этом ее соратники", - сказал Киселев.

Он пояснил: "В одной из передач я говорил: ну, случилось так, что ты проиграла. Отойди в сторону и не мешай. Но нет, они не хотят. Она и ее соратники исходят желчью и всячески пытаются навредить Виктору Януковичу. Но так же нельзя! Ты же не Януковичу вредишь, ты стране вредишь, простым гражданам. До каких пор оппозиция будет действовать по принципу чем хуже стране - тем лучше?"

При этом нардеп-регионал признал, что Партия регионов, будучи в оппозиции, действовала аналогично. "Да, мы тоже не исключение, мы тоже так делали, когда были в оппозиции. Я признаю, конечно, что мы тоже так поступали. Я внутренне тогда был против этого. Но есть партийная дисциплина. А те, кто гнал эту войну - чем хуже, тем лучше - так нельзя", - сказал Киселев.

"Эту пустую критику нужно было прекращать. Но нет, не хотят - по европам ездят, по америкам ездят, критикуют. Теперь соратники Тимошенко должны уяснить следующее: дайте Януковичу реализовать свой потенциал. Соратники Тимошенко! Вы ее топите! Эти уголовные дела - это обратная реакция, потому что по ЕЭСУ есть железобетонная фактура, есть неопровержимые доказательства", - добавил нардеп.

"Если бы оппозиция себя вела толерантно по отношению к этой власти, то на что-то, наверное, закрыли бы глаза. Но упрекнуть Януковича или прокурора Пшонку в том, что они предвзяты - нельзя! Факт уклонения от налогов доказан (по делу о ЕЭСУ, - ред.). Но помаранчевые это дело похоронили в судах, когда пришли. Это тоже факт", - отметил политик.