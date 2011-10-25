Королевская видит месть власти за пережитый год назад страх

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ - Батьківщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, Уполномоченному ВР по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ и лидерам парламентских фракций с призывом прекратить произвол, осуществляемый правоохранительными и судебными органами в отношении участников Налогового майдана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

«Следом за Сергеем МЕЛЬНИЧЕНКО и Сергеем КОСТАКОВЫМ в СИЗО под тем же абсолютно надуманным предлогом нарушения общественного порядка и повреждения плитки брошен активист Налогового майдана Виталий ГРУЗИНОВ. Власть продолжает мстить за свой пережитый год назад страх людям, которые воспользовались своим конституционным правом на мирные собрания», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат обратилась с открытым письмом к Президенту Украины, чтобы он как гарант Конституции дал оценку нарушениям правоохранительными органами базовых прав и свобод граждан, предоставленных Статьей 39 Конституции Украины.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ призвала Н.КАРПАЧЕВУ дать оценку фактам нарушения прав задержанных и арестованных участников Налогового майдана.

«Я рассчитываю, что все без исключения фракции украинского парламента поддержат мое предложение относительно создания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию неправомерных действий правоохранительных органов по отношению к участникам Налогового майдана 2010 года», - заявила депутат.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что подозреваемые и обвиняемые участники Налогового майдана не представляют никакой общественной опасности, и просит суд изменить В.ГРУЗИНОВУ меру пресечения из заключения в СИЗО на подписку о невыезде.

Справка УНИАН. В конце 2010 года в Киеве прошли массовые акции предпринимателей, протестовавших против принятия Налогового кодекса.

Предприниматели установили палаточный городок, который функционировал на Майдане Незалежности с 22 ноября по 3 декабря 2010 года.

Позже милиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества во время установления палаток предпринимателями во время акции протеста против Налогового кодекса на Майдане.

29 августа 2011 года в Шевченковском районном суде Киева началось слушание дела относительно повреждения плитки на Майдане Незалежности участниками акции протеста против принятия Налогового кодекса.

Всего по делу проходят семь лиц, в частности, С.МЕЛЬНИЧЕНКО.

1 декабря 2010 года С.КОСТАКОВ был задержан по обвинению в хулиганстве за якобы повреждение автомобиля во время акций протеста предпринимателей. 11 июля 2011 года С.КОСТАКОВ, который провел в Лукьяновском СИЗО Киева почти 7,5 месяцев, был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.