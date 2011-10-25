Комитет сопротивления диктатуре заявляет о наступлении на права граждан

Комитет сопротивления диктатуре поддерживает предложения о введении санкций со стороны США и Европы к «главным фигурам режима в Украине». Об этом говорится в заявлении КСД, переданном УНИАН.

"Прикрываясь лживыми заявлениями и заказными сюжетами на подконтрольных телеканалах о якобы непричастности президента к воздействию на суды, - говорится в заявлении, - власть наращивает давление на оппозицию и все агрессивнее наступает на экономические, социальные и политические права граждан".

"Не найдя реальных обвинений по деятельности Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра, - считают авторы заявления, - режим возобновляет дела 15-летней давности. Эти дела, как известно, были настолько грубо сфальсифицированы, что даже подконтрольные Кучме суды признали их необоснованными и закрыли".

В заявлении также подчеркивается, что судебный процесс против экс-министра внутренних дел затягивается умышленно, цель этого - "физически уничтожить Ю.ЛУЦЕНКО, который безосновательно остается за решеткой, несмотря критически опасное для жизни состояние здоровья и оправдательные для него показания всех свидетелей".

Усиливается пресс власти на всех, кто не согласен и имеет мужество критиковать и протестовать против антиукраинской и антисоциальной политики режима, говорится далее в заявлении Комитета сопротивления диктатуре.

По мнению авторов, за всем этим стоит президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. За два неполных года правления, отмечает КСД, "президент подчинил себе законодательную и судебную ветви власти, до дна исчерпал кредит доверия со стороны людей. Власть сегодня держится лишь на штыках силовых структур. Опираясь исключительно на силу, режим не слышит и не хочет слышать собственный народ ".

"Глух он остается и ко всем предостережениям относительно грубого нарушения в Украине европейских стандартов, которые звучат со стороны Евросоюза, чем ставит под угрозу евроинтеграцию Украины. Мы выражаем поддержку предложениям, которые исходят ЕС и США, ввести жесткий режим персональных финансовых и визовых санкций в отношении ведущих фигур режима в Украине, "- отмечается в заявлении.

Комитет сопротивления диктатуре призывает сограждан "быть готовыми к решительным действиям по защите национальных интересов и будущего десятков миллионов граждан Украины от режима уголовной оккупации".