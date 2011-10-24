Студентов Могилянки выселять не будут

Общежития, где проживают студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия", остаются в собственности этой же академии.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, сообщает Укрправда.

Прокурором города Ирпеня в августе 2011 года в хозяйственный суд Киевской области предъявлен иск в интересах государства в лице Фонда госимущества Украины до частного акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница".

Ответчиками в иске также были исполнительный комитет Ирпенского городского совета и Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Прокуроры просили суд признать незаконным и отменить решение, признать недействительным договор купли-продажи, признании права собственности и истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Решением хозяйственного суда Киевской области от 6 сентября 2011 вышеуказанный иск прокурора города Ирпеня удовлетворен полностью.

Не согласившись с указанным решением хозяйственного суда Киевской области, ЧАО "Укрпрофздравница" и Национальный университет "Киево-Могилянская академия" обжаловали его в апелляционном порядке.

Вместе с тем, действиями прокуратуры области и судебными решениями отнюдь не нарушаются жилищные права студентов Национального университета "Киево-Могилянская академия", проживающих в общежитиях этого университета.

Кроме того, требования прокуратуры области в вышеуказанном иске о выселении студентов из общежитий не ставились.

Наоборот, органами прокуратуры области постоянно и системно принимаются меры по защите прав лиц незащищенных слоев населения, включая детей и студентов.

Кроме того, при содействии прокуратуры Киевской области сторонами по делу, а именно Фондом Государственного имущества Украины и Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" 24 октября 2011 заключено мировое соглашение, по которому общежития, там где проживают студенты этой же академии, остаются в собственности Киево-Могилянской академии.