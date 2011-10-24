Мельниченко намекнул, что собирается вернуться

Экс-майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО обещает «в ближайшее время» вернуться в Украину.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ» (№172 (№1446) от 24 октября).

«В ближайшее время я вернусь в Украину», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. «Я сделаю это, несмотря ни на что", - подчеркнул он.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, который сейчас находится в США, заявил, что задерживаться там не намерен.

Как сообщал УНИАН, 13 октября генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО объявлен в розыск.

Генпрокурор напомнил, что суд возобновил следствие и расследует уголовное дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО СБУ. «Он действительно 23 сентября объявлен в розыск», - сказал В.ПШОНКА.

После этого Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что находится в США, и утверждал, что уклоняется от следствия и не скрывается. «Я никогда не подписывал повесток о невыезде, и не получал их ни от одного правоохранителя", - сказал он.

Между тем в Генпрокуратуре заявили, что правоохранительные органы Украины не имеют официальной информации, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО покинул пределы нашей страны вопреки установленному ему запрету.

«Если он действительно находится в США – он пересек границу незаконно», - сказал начальник пресс-службы ГПУ Юрий БОЙЧЕНКО.

Относительно Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств. 1 марта 2005 года оно было закрыто. В постановлении тогдашнего генпрокурора Святослава ПИСКУНА действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признавались обусловленными острой необходимостью (предотвращение совершения преступлений).

1 июня 2011 бывший Президент Леонид КУЧМА обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Позже Л.КУЧМА также направил в Печерский райсуд Киева жалобу на постановление генпрокурора о закрытии дела, требуя признать его незаконным и отменить.

23 июня Печерский райсуд отменил постановление о закрытии уголовного дела относительно М.МЕЛЬНИЧЕНКО.