Партийцы Тигипко уже присмотрели себе должности в Партии регионов

Партия «Сильная Украина» решила провести дополнительные консультации по поводу вероятного объединения с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня делегаты второго съезда партии приняли решение «о консолидации усилий партии «Сильная Украина» с Партией регионов с целью активизации проведения реформ и модернизации страны».

Вместе с тем они решили, что для доработки механизма объединения с ПР окончательное решение об этом может быть принято на втором этапе съезда.

После этого первый этап съезда был закрыт, а лидеру партии Сергею ТИГИПКО было поручено определить дату проведения его второго этапа.

Выступая с заключительным словом на первом этапе съезда, С.ТИГИПКО назвал важным, чтобы в процессе объединения нынешние руководители областных организаций «Сильной Украины» могли рассчитывать на должности заместителей областных организаций Партии регионов. Также он отметил, что «важным будет отследить, чтобы самые активные члены «Сильной Украины» перешли вместе с нами в Партию регионов».

После этого на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос, почему возникла необходимость проведения дополнительных консультаций для принятия окончательного решения об объединении с Партией регионов, С.ТИГИПКО напомнил, что процесс обсуждения этой идеи продолжался более двух месяцев и не все региональные организации отнеслись к ней одобрительно. По словам С.ТИГИПКО, «необходимо, чтобы было согласие на региональном уровне». С.ТИГИПКО считает, что дополнительные консультации также будут полезными и для Партии регионов.

На вопрос, почему на сегодняшнем съезде не присутствовали представители Партии регионов, лидер «Сильной Украины» сказал, что имел вчера разговор с лидером этой партии, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, и они договорились, что ни самого Н.АЗАРОВА, ни других представителей партии власти на сегодняшнее мероприятие не будут приглашать.

С.ТИГИПКО сказал, что во время консультаций, в частности, речь будет идти и о возможности занятия в дальнейшем должностей во власти представителями «Сильной Украины» как на центральном, так и на региональном уровнях. Он отметил, что у «Сильной Украины» есть кадровые предложения на должности во власти для Партии регионов.

Также С.ТИГИПКО сообщил, что второй этап съезда может состояться через 20-30 дней, и на нем будут присутствовать представители Партии регионов.