Проект бюджета-2012 приняли в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие такого решения проголосовали 248 народных депутатов из 371, присутствующего в зале.

Как сообщил в своем выступлении председатель Бюджетного комитета ВР Валерий БАРАНОВ, правительство должно доработать проект бюджета, учесть замечания комитета Верховной Рады и в двухнедельный срок подать его на рассмотрение в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, в проекте госбюджета на 2012 год, который Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду 22 сентября, дефицит бюджета, по сравнению с плановым показателем на 2011 год, сокращается на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Прогнозный показатель дефицита государственного бюджета на 2012 год планируется установить на уровне 1,7% ВВП, при этом прогнозный номинальный ВВП составляет 1,505 трлн. грн.

В 2012 году правительство намерено профинансировать из госбюджета дефицит НАК «Нафтогаз Украины» на уровне 12 млрд. грн. и дефицит Пенсионного фонда – на 2,2 млрд. грн.

С учетом указанного, дефицит государственных финансов Украины в 2012 году планируется на уровне 2,5% ВВП, что отвечает условиям Международного валютного фонда для продолжения программы сотрудничества по программе stand-by.

Доходы госбюджета в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, планируется увеличить 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Правительство намерено затраты госбюджета увеличить на 7% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

В следующем году планируется возвратить выданные из госбюджета кредиты на 12,336 млрд. грн., предоставить – на 12,437 млрд. грн.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.