«Свобода» требует назвать аэропорт во Львове именем Бандеры

Партия “Свобода” предлагает назвать реконструированный аэропорт во Львове именем проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По сообщению, сегодня на пленарном заседании Львовского городского совета депутат фракции ВО «Свобода» Василий ГОРОН обнародовал обращение к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с требованием присвоить реконструированному городскому аэропорту имя С.Бандеры.

В “Свободе” отметили, что вносят такое предложение по инициативе многих жителей Львова. “Практика присвоения имен национальных героев важным инфраструктурным объектам общеизвестна и распространена в мире – аэропорт Шарля де Голля в Париже, аэропорт Ататюрка в Стамбуле, аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке и др. Степан Бандера для миллионов украинцев стоит целой армии. Слава его революционных дел воздействовала на украинскую нацию с громадной несокрушимой силой. Однако современные парламентарии и правительственные чиновники в течение 20 леи со дня провозглашения Независимости так и не сформировали идеологии государственного обеспечения и не научились понимать понятия «национальная идея» и «национальная память», – говорится в обращении.

Исходя из этого и руководствуясь ст. ст. 2, 3 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», ст. ст. 2, 10, 12 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», депутаты фракции ВО «Свобода» во Львовском горсовете требуют присвоить городскому аэропорту имя Степана Бандеры, поскольку это будет “отвечать патриотическому духу территориальной общины города Львова”.

Как сообщал УНИАН, со своей стороны мэр Львова Андрей САДОВЫЙ предлагает присвоить обновленному международному аэропорту «Львов» имя короля Данилы Галицкого.

«Было много предложений по поводу названия нашего аэродрома: назвать именем Пинзеля, именем Франко. Я обратился к руководству государства с предложением назвать аэропорт именем короля Данилы Галицкого – основателя нашего города, именем едва ли не единственного украинского короля. Я думаю, что название аэродрома именем короля Данилы Галицкого – это очень сильная позиция. Но аэропорт является государственным, поэтому окончательное решение будет принимать государство», - отметил А.САДОВЫЙ.

Международный аэропорт «Львов» расположен на юго-западной окраине города. Аэродром был построен в 1940 году для эксплуатации легких типов самолетов, его неоднократно реконструировали. Аэродром аэропорта «Львов» имеет одну взлетно-посадочную полосу класса В с искусственным покрытием размером 2510х45 м.

Кабинет министров распоряжением от 20 апреля 2011 года утвердил представленный Министерством инфраструктуры скорректированный проект "Реконструкция аэродрома ГП "Международный аэропорт "Львов", которым общая сметная стоимость строительства увеличена в 2,24 раза – до 2 млрд. 195,7 млн. грн.

Первая очередь взлетно-посадочной полосы Львовского аэропорта была открыта ко Дню Независимости Украины, вторую планируют открыть в декабре.

Новый аэровокзал с пропускной способностью около 2000 пассажиров в час будет отвечать всем требованиям терминалов международных аэропортов.

Международный аэропорт «Львов» заработает на полную мощность уже до конца марта 2012 года.