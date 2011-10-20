Могилев клянется, что не угрожал Ландику-старшему

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что не угрожал народному депутату Украины от Партии регионов Владимиру ЛАНДИКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОГИЛЕВ заявил журналистам в Кабинете министров Украины.

«Это ложь и бред. Я ЛАНДИКА видел один раз, когда он извинялся за тот случай. Больше я его не видел, и никакого отношения к отцу ЛАНДИКА не имею», - сказал А.МОГИЛЕВ.

По данным LB.ua, 19 октября в парламенте народный депутат от Партии регионов В.ЛАНДИК заявил, что А.МОГИЛЕВ угрожал ему. По его словам, глава МВД решил "излить свою ненависть" на его детей, "уничтожить семью".